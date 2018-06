Zuzenhausen (SID) - Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten hat die abstiegsbedrohten Ligarivalen vor den Gefahren einer möglichen Relegation gewarnt und sich gleichzeitig erleichtert gezeigt, in diesem Jahr im gesicherten Mittelfeld die Saison zu beenden. "Relegation ist wie Würfeln. Diese Unberechenbarkeit macht es sehr unangenehm. Aber als Zweitligist hast du die Chance, mehr zu erreichen. Für dich geht es um den Aufstieg, für die um Existenzen", sagte Gisdol der Sport Bild.

Eintracht Braunschweig (25 Punkte), der 1. FC Nürnberg (26) und der Hamburger SV (27) werden wohl den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Der VfB Stuttgart (32) besitzt ein Polster auf das Schlusstrio und sollte der Relegation aus dem Weg gehen - wie die Hoffenheimer (41), die zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem neunten Platz liegen.

"Ich bin heilfroh, in diesem Jahr nicht wieder in dieser Situation zu stecken", gestand Gisdol, der im vergangenen Jahr mit den Kraichgauern in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt gesichert hatte. Der Druck sei "brutal", das Maß an gestiegener Aufmerksamkeit müsse zudem verarbeitet werden. "Man muss sich in eine eigene kleine Welt begeben - und sich von allem anderen abschotten", sagte Gisdol.

Sollte der Bundesligist sich letztlich retten, könne das laut Gisdol "einen Schub" geben. "Das Gefühl in dem Moment, als wir es geschafft hatten, war für mich besser als jede Meisterschaft", sagte der 44-Jährige.