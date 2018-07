Ahmedabad (AFP) Der indische Oppositionsführer Narendra Modi hat sich bei der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Ahmedabad siegesgewiss gezeigt. Nichts könne "die Mutter-Sohn-Regierung" retten, sagte der Spitzenkandidat der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) am Mittwoch mit Blick auf die regierende Kongress-Partei, die von Sonia Gandhi und ihrem Sohn Rahul geführt wird. "Alle Bürger müssen an dem Festival teilnehmen und die Demokratie stärker machen", sagte Modi, der als Favorit für das Amt des Ministerpräsidenten in dem Milliardenstaat gilt.

