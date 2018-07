Bagdad (AFP) An der Parlamentswahl im Irak haben sich nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission rund 60 Prozent der Abstimmungsberechtigten beteiligt. Diese Zahl nannte der Vorsitzende der Kommission, Mukdad al-Scharifi, am Mittwochabend in Bagdad. Wann er eine präzise Zahl nennen könne, sei unklar, sagte al-Scharifi. Er verwies darauf, dass es besonders "sensible" Wahlbezirke gebe.

