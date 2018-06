Mailand (dpa) - Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi beginnt seinen Sozialdienst zur Ableistung seiner Haftstrafe am 9. Mai. Der 77-Jährige werde dann in einer Abteilung für Demenz- und Alzheimer-Kranke eingesetzt, teilte der Direktor des Seniorenzentrums in Cesano Boscone bei Mailand, Paolo Pigni, mit. Dort soll der rechtskräftig wegen Steuerbetrugs verurteilte Berlusconi seine Strafe als Sozialdienst ableisten. Er entgeht so den strikteren Auflagen eines Hausarrests. Berlusconi muss mindestens einmal pro Woche vier Stunden lang arbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.