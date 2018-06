Berlin (dpa) - Das Schicksal des verschleppten Teams von westlichen Militärbeobachtern im Osten der Ukraine ist weiter ungewiss. Der prorussische Milizenführer Wjatscheslaw Ponomarjow geht nicht davon aus, dass die in der Ostukraine festgehaltenen OSZE-Beobachter in Kürze freigelassen werden.

Das Auswärtige Amt sprach von "schwierigen" Verhandlungen zwischen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und den prorussischen Separatisten, die die Soldaten festhalten. Zu dem Team, dem auch vier Deutsche angehören, gebe es nach wie vor keinen direkten Kontakt. Kremlchef Wladimir Putin hatte Hoffnungen auf eine Ausreise der Beobachter geweckt.

Zu Spekulationen über eine baldige Lösung sagte Ministeriumssprecher Martin Schäfer, er wolle für die Bundesregierung "keine Erwartungen äußern". "Ein Ergebnis kann ich Ihnen nicht verkünden."

Regierungssprecher Steffen Seibert forderte abermals die sofortige und bedingungslose Freilassung der Militärbeobachter, die seit Freitag festgehalten werden. Er sprach von einem "kriminellen Akt".

Auf die Frage, ob die Bundesregierung in Kontakt mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) stehe, der sich am Montag in St. Petersburg mit Putin getroffen hatte, sagte der Regierungssprecher: "Ich kann ihnen von keinem Kontakt mit Altbundeskanzler Schröder in den letzten zwei Tagen berichten. Ich weiß auch nicht, was der Altbundeskanzler mit Präsident Putin besprochen hat."

"Es wird heute einen weiteren Besuch der OSZE-Vertreter geben und wir führen weitere Gespräche", sagte Milizenführer Wjatscheslaw Ponomarjow, der selbst ernannte Bürgermeister der Stadt Slawjansk am Mittwoch "Bild Online". "Wir sind in einem guten Dialog, aber ich denke nicht, dass es eine Freilassung schon heute oder morgen geben kann."

Ponomarjow verneinte in dem Geisel-Drama jegliche Einflussnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Wir hatten bisher noch keinen Kontakt zu Moskau und gehorchen hier auch nicht Putin, wir sind die Volksrepublik Donezk."

Zuvor hatte Ponomarjow noch den Eindruck erweckt, es könne eine schnelle Lösung geben. Unter den westlichen Militärs, die für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterwegs waren, sind auch vier Deutsche - drei Bundeswehrangehörige und ein Dolmetscher.