Köln (SID) - DTM-Champion Mike Rockenfeller (Neuwied) traut der Hälfte des Feldes in der neuen Saison den Gewinn der Meisterschaft zu. "Es gibt mehr als zehn Fahrer, die den Titel gewinnen können", sagte der 30 Jahre alte Audi-Pilot am Mittwoch: "Ich könnte alle nennen, die schon mal Meister waren, aber das würde nicht reichen."

Die Tourenwagenserie geht am Sonntag (13.30 Uhr/ARD) in Hockenheim in ihre neue Saison, neben Rockenfeller haben sechs weitere Piloten schon mindestens einen DTM-Titel gewonnen. Insgesamt schicken die drei Hersteller Audi, BMW und Mercedes 23 Fahrer ins Rennen.

Grund für Rockenfellers Einschätzung ist auch das ausgeglichene Leistungsniveau der Autos. "In der Formel 1 hast du vier, fünf Fahrer - oder besser Autos - die um die WM fahren können. Das ist bei uns anders", sagte Rockenfeller: "Man kann da eigentlich keine Favoriten nennen."

Der Start in Hockenheim bildet den ersten von zehn Saisonläufen, bereits am Samstag (16.25 Uhr/ARD) kämpfen die Piloten im Qualifying um die Pole Position.