Abuja (AFP) In der nigerianischen Hauptstadt Abuja haben mehrere hundert Frauen und Männer auf einer Protestkundgebung die Freilassung der von Islamisten verschleppten Schülerinnen gefordert. Zu dem "Marsch einer Million Frauen" vom Mittwoch rief die Vereinigung Frauen für Frieden und Gerechtigkeit auf. Da es in Abuja strömend regnete, blieb die Beteiligung hinter den Erwartungen zurück. Demonstrationen waren am Mittwoch auch in Kano im Norden, in Ibadan im Südwesten sowie am Donnerstag in Lagos vorgesehen.

