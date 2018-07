Paris (AFP) Trotz der Finanzkrise sind die Spitzenverdiener in den Industrieländern überdurchschnittlich reicher geworden. Sie sollten ihren gerechten Anteil an der Steuerlast übernehmen, forderte am Mittwoch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Demnach legten die untersten Einkommen in den vergangenen 30 Jahren kaum zu; einige gingen sogar noch weiter zurück.

