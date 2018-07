Zamboanga (AFP) Die philippinische Armee hat bei einer Offensive gegen die islamistische Rebellengruppe Abu Sayyaf auf der Insel Jolo eigenen Angaben zufolge 14 Aufständische getötet. Die Armee habe nach der Eroberung eines Lagers der Gruppe am Rande der Stadt Patikul am Montag die Rebellen mit Helikoptern und Artillerie angegriffen, sagte ein Sprecher der beteiligten Einheit, Ryan Lacuesta, am Mittwoch. Der nationale Militärsprecher Ramon Zagala sagte, es seien dabei 14 Abu-Sayyaf-Kämpfer und ein Soldat getötet worden.

