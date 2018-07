Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin sieht nach dem Erlass neuer Sanktionen gegen Moskau die wirtschaftlichen Aktivitäten westlicher Energiekonzerne in Russland bedroht. "Wenn dies weitergeht, werden wir natürlich darüber nachdenken müssen, wie (ausländische Firmen) in der Russischen Föderation arbeiten, insbesondere in Schlüsselindustrien wie dem Energiesektor", sagte Putin am Dienstag bei einer Regionalkonferenz im weißrussischen Minsk. Unter anderem kooperiert der russische Öl-Konzern Rosneft mit mehreren westlichen Energieunternehmen wie der US-Firma ExxonMobil, Statoil aus Norwegen oder dem italienischen Ölkonzern Eni.

