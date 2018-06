Madrid (AFP) Die spanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2014 so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Im Vergleich zu den letzten drei Monaten 2013 habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent zugelegt, teilte das spanische Statistikamt am Mittwoch auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mit. Es handelte sich um den höchsten Wert seit 2008, als das Land in die Rezession abgerutscht war. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug das Wachstum 0,6 Prozent. Das war das erste Plus im Jahresvergleich seit Mitte 2011.

