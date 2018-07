Köln (SID) - Der FC Chelsea und Atlético Madrid ermitteln am Abend Real Madrids Finalgegner in der Champions League. Anstoß an der Stamford Bridge ist um 20.45 Uhr, im Hinspiel am vergangenen Dienstag in Madrid hatten sich beide Mannschaften torlos getrennt. Während der FC Chelsea zuletzt im Jahr 2012 im Finale stand, wäre es für Atlético die erste Endspielteilnahme seit der Saison 1973/74. Im Finale wartet Real Madrid, das sich am Dienstagabend mit 4:0 gegen Titelverteidiger Bayern München durchsetzte und erstmals seit der Saison 2001/2002 das Endspiel in der Königsklasse erreichte.

Qualifikant Jan-Lennard Struff schlägt beim ATP-Turnier in München im Achtelfinale auf. Für den 24-Jährigen geht es bei dem mit 485.760 Euro dotierten Sandplatzturnier gegen den Ukrainer Sergej Stachowsky. Die Partie beginnt um 13.00 Uhr. In der ersten Runde hatte sich Struff überraschend deutlich mit 6:3, 6:4 gegen den an Position sechs gesetzten Spanier Feliciano Lopez durchgesetzt.