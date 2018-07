München (SID) - Qualifikant Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in München. Der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein setzte sich auf der Anlage am Aumeister gegen den Ukrainer Sergej Stachowsky 6:3, 6:3 durch. In der Runde der besten Acht trifft Struff beim mit 485.760 Euro dotierten Sandplatzturnier entweder auf Jürgen Melzer (Österreich) oder Ricardas Berankis (Litauen).

Nach fünf Spielen in fünf Tagen merkt Struff die Strapazen in den Knochen - obwohl er noch immer ohne Satzverlust ist. "Am Ende war ich ganz schön müde", gab er nach dem Sieg über Stachowsky zu, "der Start ins Spiel war sehr gut, aber im zweiten Satz wurde es immer enger."

Am Donnerstag haben Titelverteidiger Tommy Haas (Los Angeles) und Wildcard-Inhaber Dustin Brown (Winsen/Aller) ebenfalls die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Ursprünglich hatten sieben deutsche Profis im Hauptfeld der BMW Open gestanden.

Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere steht Struff im Viertelfinale eines ATP-Turniers. Der Weltranglisten-96. hatte im Februar in Marseille sogar den Sprung ins Halbfinale geschafft - daraufhin nominierte ihn Bundestrainer Carsten Arriens für die Davis-Cup-Begegnung in Frankreich (2:3).