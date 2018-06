Vatikanstadt (AFP) Neun Monate nach der Entführung des italienischen Jesuiten Paolo Dall'Oglio in Syrien hat seine Familie an die mutmaßlichen Täter appelliert, den wegen seines Einsatzes für den religiösen Dialog bekannten Pater freizulassen. Die Familie drängte in dem am Mittwoch veröffentlichten Appell auch die involvierten Institutionen, weiter für seine Freilassung zu arbeiten. Bereits im Januar war ein weltweiter Tag des Gebets für den Jesuiten organisiert worden, der das Kloster von Mar Mussa östlich von Damaskus als einen Ort des Dialogs wiederbelebt hatte.

