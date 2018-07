Beirut (AFP) Nach einem verheerenden Doppelanschlag in der westsyrischen Stadt Homs ist die Zahl der Toten laut Menschenrechtsaktivisten auf mindestens hundert gestiegen. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei etwa 80 Todesopfern der Gewalt vom Vortag um Zivilisten. Am Dienstagabend hatten die Aktivisten noch von etwa 50 Toten und mehr als 70 Verletzten gesprochen. Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netz von Informaten vor Ort bezieht, sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.