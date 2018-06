Flüchtlingslager Asrak (AFP) In Jordanien ist am Mittwoch offiziell ein neues Lager für Flüchtlinge aus Syrien eröffnet worden, in dem insgesamt bis zu 130.000 Menschen untergebracht werden können. Vorerst habe das Lager in Asrak eine Aufnahmekapazität von 50.000 Plätzen, sagte der Jordanien-Beauftragte des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR, Andrew Harper.

