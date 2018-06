Washington (AFP) Die weltweite Terrorgefahr geht in den Augen der USA mittlerweile vor allem von Al-Kaida-Splittergruppen aus. Der Einfluss der Führungsriege des islamistischen Terrornetzwerks sei im vergangenen Jahr dagegen weiter gesunken, heißt es in dem am Mittwoch vom US-Außenministerium veröffentlichten Jahresbericht zum globalen Terrorismus. Die Al-Kaida nahe stehenden Gruppen im Nahen Osten und in Afrika seien "zunehmend aggressiv und autonom". Vor allem der Bürgerkrieg in Syrien habe einen Nährboden für terroristische Organisationen bereitet und ziehe Islamisten aus aller Welt an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.