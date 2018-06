Washington (AFP) Die Wirtschaft in den USA ist in den ersten drei Monaten des Jahres so gut wie gar nicht gewachsen. Die auf das Jahr hochgerechnete Wachstumsrate betrug im ersten Quartal 2014 nur 0,1 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Wegen des außergewöhnlich harten Winters war ein Dämpfer bei der Wirtschaftsleistung erwartet worden. Doch der Einbruch überraschte selbst Experten, die mit immerhin 1,0 Prozent Wachstum gerechnet hatten.

