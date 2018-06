Washington (AFP) Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise plant US-Präsident Barack Obama einen Besuch in Osteuropa. Obama werde im Juni nach Polen kommen, teilte US-Vizepräsident Joe Biden am Mittwoch in Washington mit. Der Abstecher findet im Rahmen einer Europa-Reise zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie statt. Die bisherigen Reisepläne des Weißen Hauses sahen Aufenthalte in Frankreich, Großbritannien und Belgien vor.

