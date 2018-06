New York (AFP) Der Aktienkurs des Kurzmitteilungsdienstes Twitter ist nach enttäuschenden Quartalszahlen auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang im November abgerutscht. Der Kurs sackte an der New Yorker Wall Street am Mittwoch im Frühhandel um mehr als zehn Prozent unter 38 Dollar pro Anteilsschein. Den Anlegern geht das Wachstum des sozialen Netzwerks nicht schnell genug.

