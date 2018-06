Algier (AFP) Die Extremistengruppe Al-Kaida im islamischen Maghreb (AQMI) hat sich zu dem tödlichen Angriff auf einen Militärkonvoi in Algerien bekannt, bei dem am 19. April elf Soldaten getötet worden waren. Ihre Kämpfer hätten dem Konvoi bei Iboudrarène in der Region Kabylei einen Hinterhalt gelegt, erklärte die Gruppe in einer am Donnerstag im Internet veröffentlichten Mitteilung. Demnach wurde auf ihrer Seite ein Mann getötet. Die Zahl der getöteten Soldaten gab sie mit 30 an.

