San Antonio (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks stehen in den Play-offs der NBA vor dem Aus. Trotz der bislang besten Leistung ihres deutschen Superstars in der diesjährigen Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga verloren die Texaner das fünfte Spiel gegen Vizemeister San Antonio Spurs 103:109 und müssen beim Play-off-Stand von 2:3 nun zwei Spiele in Folge gewinnen, um doch noch in die zweite Runde der K.o.-Phase einzuziehen.

Spiel sechs findet am Freitag in Dallas statt. In einer möglichen Entscheidungspartie hätten am kommenden Sonntag die Spurs erneut Heimrecht.

Nowitzki erzielte erstmals in den diesjährigen Playoffs mehr als 20 Punkte, konnte mit 26 Zählern und 15 Rebounds die zweite Niederlage der Spurs in Folge aber nicht verhindern. Bester Werfer der Mavs war Vince Carter, der 28 Punkte erzielte. Nowitzki haderte nach dem Spiel: "Wir haben in der Defensive nicht gut genug gespielt, um zu gewinnen. Da konnten im letzen Viertel noch so sehr punkten, es hat einfach nicht gereicht."

Die Spurs spielten und punkteten variabler und hatten in Tony Parker (23 Zähler) ihren Topscorer. Der französische Point Guard spielte trotz einer Knöchel-Blessur wie beflügelt. Seine Verlobte Francine hatte wenige Stunden vor Beginn der Partie einen Sohn zur Welt gebracht.

Auch in den übrigen beiden Begegnungen am Mittwoch fielen in der NBA noch keine Entscheidungen. Die Houston Rockets verhinderten durch ein 108:98 gegen die Portland Trail Blazers das vorzeitige Aus und verkürzten in der Serie auf 2:3. Den Toronto Raptors gelang mit einem 115:113 gegen die Brooklyn Nets der dritte Sieg.