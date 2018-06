Berlin (AFP) Die Demonstrationen der linken Szene am Vorabend des 1. Mai in Berlin und Hamburg sind ohne größere Zwischenfälle verlaufen. An der "Antikapitalistischen Walpurgisnacht" in Berlin-Wedding beteiligten sich etwa 2900 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Der Protestzug, der sich nach Angaben der Veranstalter gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung richtete, sei friedlich verlaufen. Drei Teilnehmer seien wegen kleinerer Delikte festgenommen worden. Im Mauerpark feierten nach Angaben der Polizei 1300 Menschen. Auch hier sei es ruhig geblieben. Insgesamt waren in Berlin 2400 Polizisten im Einsatz.

