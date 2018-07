München (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrer USA-Reise für ihre Haltung in der NSA-Spähaffäre kritisiert. "Merkel zeigt Feigheit vor dem Freund USA", sagte Peter dem Nachrichtenportal "süddeutsche.de" mit Blick auf eine mögliche Vernehmung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden vor dem NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland. "Wir sind den Amerikanern in dieser Sache nichts schuldig", sagte Peter. Die Regierung müsse ernsthaft versuchen, dass Snowden sicher nach Deutschland kommen und hier aussagen könne. "Aber das ist von Merkel nicht gewollt", erklärte die Grünen-Chefin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.