Washington (AFP) Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington hat die US-Regierung die "enge" Zusammenarbeit mit Deutschland in der Ukraine-Krise hervorgehoben. "Wir erwarten ein Fortschreiten auf dem Pfad, bei dem eine internationale Koalition die Kosten für Russland eskalieren lässt, sollte Russland sich weigern, seine Verpflichtungen einzuhalten", sagte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Jay Carney, am Donnerstag in Washington. Mit Blick auf die Wirtschaftsverflechtungen zwischen Russland und der EU versprach er, die USA würden dies bei weiteren Sanktionen gegen Moskau "berücksichtigen".

