Istanbul(dpa) - In der türkischen Metropole Istanbul ist es bei Protesten am 1. Mai zu Zusammenstößen gekommen.

In mehreren Stadtvierteln setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer gegen Gruppen von Demonstranten ein, die in Richtung des weiträumig abgeriegelten Taksim-Platzes vordringen wollten, wie dpa-Reporter berichteten. Demonstranten errichteten Barrikaden und warfen mit Pflastersteinen. Nach Angaben der Polizei wurden Sicherheitskräfte auch mit Molotow-Cocktails und Schleudern angegriffen. Am Vormittag gelang es Demonstranten, in die Nähe des Taksim-Platzes zu kommen.

Die Behörden haben 1.-Mai-Demonstrationen auf dem symbolträchtigen Platz im Herzen der Stadt untersagt. Gewerkschaften, linke Gruppen und andere Regierungskritiker haben dazu aufgerufen, trotzdem auf den Taksim zu kommen. Medienberichten zufolge sind rund 40 000 Polizisten in Istanbul im Einsatz, knapp die Hälfte von ihnen rund um den Platz.

Den Taksim-Platz, den angrenzenden Gezi-Park und die Zufahrtsstraßen hat die Polizei mit Absperrgittern abgeriegelt. Die Fußgängerzone Istiklal Caddesi, die vom Taksim abgeht, ist ebenfalls gesperrt. Auch ausländischen Touristen wird der Zutritt verwehrt. Verzweifelte Urlauber versuchen, zu ihren Hotels oder zu Flughafenbussen zu gelangen, die in der Nähe des Taksim-Platzes abfahren.

Die Behörden haben den Betrieb der Bosporus-Fähren zwischen Asien und Europa, der Metro, der Straßenbahn und der Nahverkehrsbusse eingeschränkt. Damit soll es für Demonstranten schwieriger werden, in die Nähe des Taksim-Platzes zu gelangen.

Live-Ticker bei Hürriyet Daily News (Englisch)