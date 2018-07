Bremen (dpa) - DGB-Chef Michael Sommer hat bei der zentralen Mai-Kundgebung der Gewerkschaften vor einer Durchlöcherung des geplanten Mindestlohns gewarnt. "Es darf keine Ausnahmen wegen des Alters oder Geschlechts, der Herkunft oder der sozialen Lage geben", sagte Sommer am Donnerstag in Bremen.

"Keine Stunde Arbeit darf billiger sein als 8,50 Euro." Scharfe Kritik übte Sommer auch an der aus Sicht der Gewerkschaften noch immer unzureichenden Regulierung der Finanzmärkte. "Die Finanztransaktionssteuer ist noch immer nicht da", sagte der DGB-Chef. An der Kundgebung in Bremen nahmen mehrere tausend Menschen teil.

1. Mai Kundgebungen Bremen-Elbe-Weser

1. Mai-Aufruf des DGB und Kundgebungen in Niedersachsen