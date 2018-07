Missoula (AFP) Im Fall des erschossenen deutschen Austauschschülers im US-Bundesstaat Montana bereitet die Familie des Teenagers die Rückführung des Leichnams vor. Der Vater von Diren D. befindet sich seit Dienstagabend in der Kleinstadt Missoula, wie eine Sprecherin des deutschen Generalkonsulats in San Francisco am Mittwoch bestätigte. Eine Mitarbeiterin des Konsulats sei ebenfalls vor Ort, um den aus Hamburg angereisten Angehörigen zu unterstützen.

