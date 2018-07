Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrängt, sich für die Freilassung der in der Ostukraine festgehaltenen OSZE-Beobachter einzusetzen. Die Kanzlerin habe Putin in einem Telefongespräch am Donnerstag "an die Verantwortung Russlands als OSZE-Mitgliedstaat" erinnert und an den Präsidenten appelliert, "seinen Einfluss geltend zu machen", teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz mit. Putin und Merkel sprachen demnach auch über die Wahlen in der Ukraine am 25. Mai, die nach Einschätzung der Bundesregierung "für die Stabilität des Landes unverzichtbar sind".

