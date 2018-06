Missoula (AFP) Das idyllische Missoula in den Rocky Mountains gilt als liberaler Winkel des Wilden Westens. Die 70.000 Einwohner der Uni-Stadt wählen zuverlässig demokratisch, was sie nicht hindert, jeden Herbst mit ihren Kindern auf Rotwildjagd zu gehen. Autofahrer sind so rücksichtsvoll, dass sie schon auf die Bremse treten, bevor sich ein Fußgänger zum Überqueren der Straße entschlossen hat. Friedliebend und tolerant, so sehen sich die Missoulaner. Entsprechend bekümmert sind sie über die Tat ihres Mitbürgers Markus K., der in seiner Garage den deutschen Austauschschüler Diren D. erschoss.

