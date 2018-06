Madrid (SID) - Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet. "Ich bleibe auch in der kommenden Saison bei Real Madrid", sagte der 54 Jahre alte Coach in einem Interview mit dem Fernsehsender Sky Italia. Ancelotti war zuletzt in englischen Medien neben Favorit Louis van Gaal als Kandidat für den vakanten Teammanager-Posten bei Manchester United gehandelt worden.

Der Italiener hat bei den Königlichen einen Vertrag bis 2016. In seiner ersten Saison führte er Real mit dem Halbfinal-Triumph gegen Titelverteidiger Bayern München (1:0/4:0) erstmals seit zwölf Jahren wieder ins Champions-League-Endspiel, wo am 24. Mai in Lissabon Stadtrivale Atlético wartet.

Außerdem gewann Ancelotti im Finale gegen Erzrivale FC Barcelona den spanischen Königspokal (2:1). In der Meisterschaft hat der Tabellenzweite, der noch ein Spiel nachzuholen hat, drei Spieltage vor Saisonende aber bereits sechs Punkte Rückstand auf Atlético.