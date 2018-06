Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2014:

18. Kalenderwoche, 121. Tag des Jahres Noch 244 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Stier Namenstag: Arnold, August, Maximilian

HISTORISCHE DATEN

2011 - Papst Benedikt XVI. spricht seinen Vorgänger Papst Johannes Paul II. (1920 - 2005) vor mehr als einer Million Pilgern selig - ein Verfahren in Rekordzeit.

2010 - Boliviens Präsident Evo Morales lässt vier Energieunternehmen mit ausländischer Beteiligung von der Polizei besetzen. Der Staat kontrolliert damit 80 Prozent der Stromwirtschaft.

2004 - Der Computerwurm "Sasser" hält weltweit die Internet-Nutzer auf Trab. Ein Schüler aus Niedersachsen hat den Wurm programmiert.

1994 - Der dreifache Formel 1-Weltmeister Ayrton Senna aus Brasilien stirbt an den schweren Verletzungen, die er sich bei seinem Unfall vier Stunden zuvor beim Großen Preis von San Marino in Imola in der Tamburello-Kurve zugezogen hatte.

1979 - Nach 258 Jahren dänischer Herrschaft erhält Grönland die innere Selbstverwaltung.

1974 - Das Punktsystem für Verkehrsstraftaten wird eingeführt. Für ernste Regelverstöße erhalten Verkehrssünder künftig Strafpunkte im Verkehrszentralregister des Kraftfahrt- Bundesamtes in Flensburg.

1960 - Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ U-2 wird über der Sowjetunion abgeschossen. Pilot Gary Powers wird gefangen genommen.

1926 - Der amerikanische Automobilhersteller Henry Ford führt in seinen Werken die Fünftagewoche mit 40 Arbeitsstunden ein.

1899 - In Berlin wird die Operette "Frau Luna" von Paul Lincke uraufgeführt. Damit begründet er die Berliner Operette.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Auf den Schultern von 14 Männern und zu den Klängen von Samba-Rhythmen wird der Karnevalskönig von Rio de Janeiro zu Grabe getragen. Der 270 Kilo schwere Mann war im Alter von 33 Jahren gestorben.

GEBURTSTAGE

1969 - Wes Anderson (45), amerikanischer Filmregisseur ("Darjeeling Limited")

1959 - Yasmina Reza (55), französische Schriftstellerin und Dramatikerin ("Drei Mal Leben")

1939 - Johano Strasser (75), deutscher Schriftsteller ("Der Klang der Fanfare") und Politologe

1939 - Judy Collins (75), amerikanische Folksängerin ("My Father")

1899 - Jón Leifs, isländischer Komponist und Dirigent, gest. 1968

TODESTAGE

2009 - Fred Delmare, deutscher Schauspieler ("Nackt unter Wölfen"), geb. 1922

1904 - Antonin Dvorak, tschechischer Komponist (Sinfonie: "Aus der Neuen Welt"), geb. 1841