Charlotte (SID) - Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer ist gut in das US-Golfturnier in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina gestartet. Der 29-Jährige aus Mettmann blieb auf der ersten Runde mit 69 Schlägen drei unter Platzstandard und lag damit wie auch Nordirlands Star Rory McIlroy zunächst unter den Top 10.

Kaymer schaffte auf seiner Runde ein seltenes Kunststück. Als drittem Spieler der laufenden Saison gelangen ihm zwei Eagles nacheinander. An der 7 (Par 5) benötigte er drei Schläge, an der 8 (Par 4) zwei. "Ich habe meinem Caddie gesagt, er soll den Ball aufheben. Es ist sehr selten, dass das einem an zwei Löchern hintereinander glückt. Ich glaube, ich habe das noch nie geschafft", sagte der US-PGA-Champion von 2010, der seit längerem auf der Suche nach seiner Bestform ist.

Als Kaymer sein Tagewerk beendete, hatte erst rund ein Drittel des Teilnehmerfeldes alle 18 Löcher absolviert. Spitzenreiter zu diesem Zeitpunkt war der ehemalige US-Masters- und US-Opensieger Angel Cabrera aus Argentinien mit 66 Schlägen vor dem US-Duo Stewart Cink und Jonathan Byrd (beide 68).

Kaymer ist der einzige deutscher Starter bei der mit 6,9 Millionen Dollar dotierten und erstklassig besetzten Konkurrenz. Der Sieger kassiert einen Scheck über 1,242 Millionen Dollar.