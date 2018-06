London (AFP) Toxikologische Untersuchungen haben den Verdacht bestätigt, dass Heroin für den Tod von Peaches Geldof zumindest mitverantwortlich gewesen sein dürfte. Dies gab die Polizei am Donnerstag im südenglischen Gravesend bekannt, nachdem die 25 Jahre alte Tochter des irischen Rockmusikers Bob Geldof am 7. April in ihrem Haus bei Wrotham in Kent tot aufgefunden worden war. "Heroin-Gebrauch in der jüngsten Vergangenheit und die festgestellten Gebrauchsmengen haben wahrscheinlich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt", sagte Kriminalermittler Paul Fotheringham.

