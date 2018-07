Jerusalem (AFP) Der US-Elektronikkonzern Intel investiert weitere vier Milliarden Euro in seine Chipfabriken in Israel. Dies teilte der israelische Wirtschaftsminister Naftali Bennett am Donnerstag mit. "Intel hat sich gegen starke Konkurrenz entschieden, seine modernste Produktionsanlage in Israel aufzubauen", sagte Bennett dem staatlichen Rundfunk. Auf Facebook veröffentliche der Minister zugleich Einzelheiten, die unkommentiert auch auf die Homepage von Intel Israel gestellt wurden. Demnach haben die neuen Investitionen einen Umfang von 20 Milliarden Schekel (etwa 4,1 Milliarden Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.