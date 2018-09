Tokio (AFP) In Japan wachsen fast 90 Prozent der Kinder, die aus ihren Familien genommen werden, in Kinderheimen auf. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag vorlegte. Demnach werden nur zwölf Prozent der Kinder in Pflegefamilien gegeben. Damit liegt Japan im Vergleich mit anderen Industrieländern auf dem letzten Platz. Im Nachbarland Südkorea kommen laut HRW immerhin 43,6 Prozent der Kinder zu Pflegefamilien, in Deutschland 50,4 Prozent, in den USA 77 Prozent und in Australien sogar 93,5 Prozent.

