Toronto (AFP) Der einzige überlebende Sohn eines bei einem Taliban-Angriff in Kabul getöteten Reporters der Nachrichtenagentur AFP soll künftig bei Verwandten in Kanada leben. Der fast dreijährige Abusar landete am Mittwochabend zusammen mit seinem Cousin und neuen Vormund, Turadsch Rais Mohammed, und dessen Frau am Flughafen von Toronto, wo er von zahlreichen Mitgliedern seiner Familie empfangen wurde. "Wir sind überaus glücklich, heute in Kanada anzukommen", sagte Rais. Er bedankte sich bei den kanadischen Behörden, die Abusar eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung erteilt haben.

