Bogotá (AFP) Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa hat sich bei einem wütenden Leser bedankt, der bei einer Lesung in Bogotá eines seiner Bücher zerriss. "Ich danke ihm aufrichtig, Sie wissen gar nicht wie langweilig diese Gespräche sein können", sagte Vargas Llosa bei der Veranstaltung auf der Buchmesse in der kolumbianischen Hauptstadt am Mittwoch. Der Nobelpreisträger verglich den Unruhestifter, der von Sicherheitsleuten fortgebracht wurde, mit einer Figur aus "Maytas Geschichte", einem seiner Romane über einen peruanischen Revolutionär in den 1950er Jahren.

