London (dpa) - Peaches Geldof hat vor ihrem Tod Heroin genommen. Das gab die Polizei am Donnerstag in der englischen Grafschaft Kent bekannt. Ob die Drogen auch die Todesursache waren, geht aus dem toxikologischen Gutachten nicht eindeutig hervor.

"Der Heroinkonsum kurz zuvor und die festgestellte Menge haben wahrscheinlich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt", sagte ein Ermittler. Es seien weitere Tests nötig. Die 25-jährige Tochter des Musikers Bod Geldof war am 7. April tot in ihrem Haus in Kent gefunden worden.

Medienberichten zufolge wurden keine Drogen im Haus entdeckt. Sie hinterlässt einen Mann und zwei kleine Söhne. Peaches' Mutter war im Jahr 2000 an einer Überdosis Heroin gestorben.