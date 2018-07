Jerusalem (AFP) Ein Video über einen israelischen Soldaten in Hebron hat eine breite Debatte über das Auftreten der Besatzungsarmee in den Palästinensergebieten ausgelöst. Der im Internetportal Youtube veröffentlichte Amateurfilm zeigt einen Soldaten, der bei Protesten in Hebron sein entsichertes Gewehr auf palästinensische Jugendliche anlegt, die ihn beschimpfen, und danach dem Fotografen androht, ihn zu erschießen. Wirtschaftsminister Naftali Bennett von der rechtsradikalen Siedlerpartei "Jüdisches Heim" erklärte am Donnerstag, der Soldat habe richtig gehandelt.

