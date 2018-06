Kiew (AFP) Zur Beilegung der Ukraine-Krise hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow Verhandlungen zwischen der Übergangsregierung in Kiew und Vertretern der Regionen unter Aufsicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vorgeschlagen. Er hoffe, dass der Westen einem solchen Dialog nicht im Wege stehe, sagte Lawrow am Mittwochabend (Ortszeit) zum Abschluss seiner Lateinamerikareise in der peruanischen Hauptstadt Lima.

