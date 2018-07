Berlin (dpa) - Berliner Szenegänger und Touristen sollten sich umorientieren: Zwei bekannte Bars haben einen neuen Platz gefunden. Das "White Trash" ist von der Schönhauser Allee nach Treptow gezogen, in die Nähe des Badeschiffs.

Das "Rock-'n'-Roll-Familienrestaurant" wurde bereits vor Jahren schon gehypt, Kinogänger kennen es aus dem Film "Oh Boy". Die Freiluft-Bar "Kiki Blofeld" hat einen "superschönen Ort in Oberschöneweide" gefunden - ebenfalls an der Spree, so wie früher. Eröffnung ist am 23. Mai.