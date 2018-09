Simferopol (AFP) Auf der Krim haben sich zehntausende Menschen mit russischen Flaggen und Bildern von Russlands Präsident Wladimir Putin an Kundgebungen zum Tag der Arbeit beteiligt. In der Regionalhauptstadt Simferopol gingen nach Angaben einer AFP-Korrespondentin am Donnerstag rund 60.000 Menschen auf die Straße, die meisten von ihnen Angestellte des öffentlichen Dienstes. "Wir sind Russland" und "Putin ist unser Präsident", stand auf Plakaten.

