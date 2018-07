Washington (AFP) Bei heftigen Unwettern an der Ostküste der USA ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Die 67-Jährige sei bei Überschwemmungen in Pensacola im Bundesstaat Florida mit ihrem Auto verunglückt, berichteten örtliche Medien. Im Norden Floridas brachten sich Anwohner auf den Dächern ihrer Häuser vor den Wassermassen in Sicherheit. Floridas Gouverneur Rick Scott entsandte 24 Spezialfahrzeuge in die betroffenen Gebiete, um die Rettungsarbeiten zu unterstützten.

