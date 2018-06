Brasília (AFP) Aus Anlass des internationalen Kampftags vom 1. Mai sind am Donnerstag in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen. An der Demonstration für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Sozialabbau beteiligten sich auch Spitzenpolitiker der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei (PSDB) und der Sozialistischen Partei (PSB). Brasiliens zweitgrößte Gewerkschaft Força Sindical gab die Zahl der Demonstranten mit 1,2 Millionen an. Diese gingen mit der Staatspräsidentin Dilma Rousseff von der sozialistischen Arbeiterpartei (PT) teilweise hart ins Gericht.

