Mannheim/Ludwigshafen (dpa) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hält trotz eines Dämpfers beim Start in das Geschäftsjahr 2014 an seiner Jahresprognose fest.

In den ersten drei Monaten schrumpfte der Umsatz unter anderem wegen gesunkener Erlöse in der Öl- und Gassparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um 3,3 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro zurück. Auch wegen Verkäufen von Beteiligungen an Öl- und Gasfeldern in der Nordsee blieb unter dem Strich ein Gewinn von 1,47 Milliarden Euro - 2,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für 2014 erwartet BASF-Chef Kurt Bock weiter einen leichten Anstieg beim operativen Ergebnis vor Sondereffekten (2013: 7,19 Mrd). Der Umsatz (2013: 73,9 Mrd) soll hingegen aufgrund des geplanten Verkaufs des Gashandels-Gasspeichergeschäfts etwas sinken. Der Gewinn (2013: 4,84 Mrd) soll steigen.

Wegen des billigen Schiefergases in den USA prüft BASF dort derzeit eine Milliarden-Investition - den Bau einer Großanlage zur Herstellung der Basischemikalie Propylen, die bei der Produktion von Autolacken, Waschmitteln und Babywindeln verwendet wird. Es wäre die bislang größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte.