Washington (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstagabend (Ortszeit) zu einem zweitägigen Besuch in Washington eingetroffen. In der US-Hauptstadt stand zunächst eine Begegnung mit US-Senatoren auf dem Programm. Am Freitag trifft Merkel US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus. Bei den Gesprächen soll es vor allem um die Ukraine-Krise und den Umgang mit Russland gehen. Weitere Themen dürften die Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA sowie die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen sein.

