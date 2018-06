Brüssel (AFP) Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im März leicht zurückgegangen, verharrt aber weiter auf hohem Niveau. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,8 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Damit sei die Quote seit Dezember stabil, erklärte die Behörde, die die Angaben für die Vormonate damit erneut aktualisierte. Zuvor hatte sie die Arbeitslosenquote für Februar mit 11,9 Prozent und für Januar mit zwölf Prozent angegeben.

