Washington (AFP) Angesichts der Ukraine-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine stärkere Zusammenarbeit der USA und der EU im Energiebereich gefordert. Das geplante transatlantische Freihandelsabkommen sei dafür eine gute Gelegenheit, sagte Merkel am Freitag in einer Rede vor der US-Handelskammer in Washington. Durch eine Vertiefung der Kooperation mit den USA könne Europa unabhängiger von Gaslieferungen aus Russland werden. Die Kanzlerin warb für einen raschen Abschluss des TTIP genannten Abkommens.

