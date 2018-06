Düsseldorf (AFP) Das Bundesfinanzministerium erwartet einem Medienbericht zufolge, dass die Steuereinnahmen in diesem und im nächsten Jahr noch höher als bislang angenommen ausfallen. Die Experten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnen in diesem Jahr mit rund 643 Milliarden Euro und im kommenden Jahr sogar mit gut 670 Milliarden Euro, wie das "Handelsblatt" am Freitag berichtete. Das wären demnach 2,5 Milliarden beziehungsweise sechs bis sieben Milliarden Euro mehr als noch im November geschätzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.